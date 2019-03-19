Официальный Каракас: Представительства Венесуэлы в США захватила оппозиция
Здания дипломатической миссии Венесуэлы в США захватили представители оппозиции Боливарианской республики. Такое заявление распространила пресс-служба правительства южноамериканской страны.
В обращении официального Каракаса говорится, что диппредставительства “насильственно захвачены людьми, которые располагают публичной поддержкой американского правительства и действуют как его агенты в своих политических интересах”.
Власти Венесуэлы обвинили Вашингтон в прямом нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях. Они потребовали от США выполнять правовые обязательства и принять меры для освобождения зданий В противном случае Каракас пригрозил предпринять "законные и взаимные действия на венесуэльской территории".
Правительство Мадуро напомнило, что согласно Венской конвенции, даже при разрыве отношений страны обязуются обеспечить неприкосновенность дипломатических представительств. И Венесуэла со своей стороны выполняет это условие в отношении посольства США в Каракасе.
ИСТОЧНИК KP.RU