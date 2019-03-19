2019-03-19T06:50:40+03:00
Политика

Официальный Каракас: Представительства Венесуэлы в США захватила оппозиция

Правительство Мадуро призвало Вашингтон выполнять обязательства по Венской конвенции о дипломатических отношениях
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Венесуэла обеспечивает неприкосновенность посольства США даже после разрыва дипломатических отношенийВенесуэла обеспечивает неприкосновенность посольства США даже после разрыва дипломатических отношенийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Здания дипломатической миссии Венесуэлы в США захватили представители оппозиции Боливарианской республики. Такое заявление распространила пресс-служба правительства южноамериканской страны.

В обращении официального Каракаса говорится, что диппредставительства “насильственно захвачены людьми, которые располагают публичной поддержкой американского правительства и действуют как его агенты в своих политических интересах”.

Власти Венесуэлы обвинили Вашингтон в прямом нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях. Они потребовали от США выполнять правовые обязательства и принять меры для освобождения зданий В противном случае Каракас пригрозил предпринять "законные и взаимные действия на венесуэльской территории".

Правительство Мадуро напомнило, что согласно Венской конвенции, даже при разрыве отношений страны обязуются обеспечить неприкосновенность дипломатических представительств. И Венесуэла со своей стороны выполняет это условие в отношении посольства США в Каракасе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24