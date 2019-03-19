Экс-президент Перу задержан в Калифорнии за пьянство

СЕГОДНЯ 07:41 2019-03-19T07:41:48+03:00

Алехандро Толедо провел в отделении полиции ночь, а на утро его отпустили

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Полиция округа Сан-Матео американского штата Калифорния задержала бывшего президента Перу Алехандро Толедо, который перебрал с алкоголем в одном из местных ресторанов.

Инцидент произошел еще в воскресенье, 17 марта. Тем вечером политика задержали и отвезли в отделение, однако уже на следующее утро он был отпущен.

Стоит отметить, что у себя на родине бывший глава государства обвиняется в коррупции и находится в розыске. Американские полицейские знали об этом, но у них нет полномочий для ареста Толедо по протоколу другой страны.

В министерстве иностранных дел Перу уже также подтвердили информацию о задержании экс-президента. Сам он, в интервью агентству Reuters, назвал случившееся частью некоего заговора, организованного его политическими противниками.

Сайт kp.ru писал о том, что Толедо является не единственным перуанским лидером, уличенным в совершении преступлений. Срок отбывает также Альберто Фухимори, который был признан виновным в коррупции и нарушениях прав человека.

ИСТОЧНИК KP.RU