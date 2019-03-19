Экс-президент Перу задержан в Калифорнии за пьянство
Полиция округа Сан-Матео американского штата Калифорния задержала бывшего президента Перу Алехандро Толедо, который перебрал с алкоголем в одном из местных ресторанов.
Инцидент произошел еще в воскресенье, 17 марта. Тем вечером политика задержали и отвезли в отделение, однако уже на следующее утро он был отпущен.
Стоит отметить, что у себя на родине бывший глава государства обвиняется в коррупции и находится в розыске. Американские полицейские знали об этом, но у них нет полномочий для ареста Толедо по протоколу другой страны.
В министерстве иностранных дел Перу уже также подтвердили информацию о задержании экс-президента. Сам он, в интервью агентству Reuters, назвал случившееся частью некоего заговора, организованного его политическими противниками.
Сайт kp.ru писал о том, что Толедо является не единственным перуанским лидером, уличенным в совершении преступлений. Срок отбывает также Альберто Фухимори, который был признан виновным в коррупции и нарушениях прав человека.
ИСТОЧНИК KP.RU