Брат любовницы главы Amazon "слил" их интимные фото журналистам

СЕГОДНЯ 09:04 2019-03-19T09:04:33+03:00

Предполагается, что за все снимки и смс-переписку Майкл Санчес получил около $200 тысяч

Изменить размер текста: A A

Распространителем компромата на основателя компании Amazon и самого богатого человека в мире Джеффа Безоса оказался брат его любовницы, актрисы Лорен Санчес.

Предполагается, что именно он передал газете The National Enquirer смс-переписку возлюбленных, а также их интимные фотографии. За все это Майкл Санчес получил от издания порядка 200 тысяч долларов.

Газета The Wall Street Journal попросила мужчину прокомментировать данные слухи, однако он отказался признавать успешность проведенного ею расследования. Санчес назвал информацию фейковой и полученной из анонимных источников, но не стал отрицать или признавать факт передачи интимных снимков своей сестры.

Напомним, что в начале января Безос сообщил о решении развестись со своей супругой Маккензи, с который пробыл в браке более 25 лет. При этом СМИ выяснили, что мужчина уже состоит в отношениях с соседкой, 49-летней Лорен Санчес.

Сайт kp.ru писал о том, что в феврале Безос пожаловался на шантаж со стороны таблоида National Enquirer, который угрожал опубликовать его интимные фотографии. При этом уже тогда бизнесмен заподозрил во всем брата своей любовницы.

ИСТОЧНИК KP.RU