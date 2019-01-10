Самый богатый человек на планете бросил жену из-за 49-летней многодетной соседки

Через день после того, как 54-летний Джефф Безос объявил в Твиттере о разводе со своей 46-летней супругой Маккензи, в американской прессе уже появилось имя предполагаемой разлучницы.

По данным Page Six, Джеффа увела не какая-нибудь юная модель, а 49-летняя соседка, телеведущая Лорен Санчес Уайтселл. Сексапильная брюнетка замужем за голливудским агентом Патриком Уайтселлом, который работает с Мэттом Деймоном, Хью Джекманом и другими звездами. Они воспитывают троих детей, старший - от прежнего брака Лорен. Вместе супруги уже не живут, но официально не разведены. Их дом в Сиэтле находится по соседству с домом Безосов.

Пишут, что Лорен имеет квалификацию пилота вертолета и работала в проекте компании Blue Origin, которой владеет Безос. Источники рассказали изданию, что парочку видели на вечеринках "Золотого глобуса" и Amazon в Лос-Анджелесе, и Безос выпустил заявление о расставании с женой из-за боязни, что их фото с Лорен появятся в прессе.

Самый богатый человек на планете бросил женуФото: EAST NEWS

Напомним, Джефф и Маккензи прожили вместе 25 лет и создали занимающуюся интернет-торговлей компанию Amazon, которая принесла им баснословное состояние. По оценкам Forbes, оно насчитывает порядка 137 миллиардов долларов. Что позволило Джеффу Безосу подвинуть Билла Гейтса и возглавить рейтинг самых богатых людей в мире. Как теперь экс-супруги будут все это делить, неизвестно. Если у них есть брачный контракт- это одна история. Если же нет, то по законам штата Вашингтон Маккензи может претендовать на половину. И тогда она станет самой богатой женщиной в мире.

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