2019-02-08T08:53:06+03:00
Звезды

Глава Amazon Джефф Безос обвинил таблоид в шантаже из-за интимных фото

Речь идет о снимках, которые предприниматель отправлял своей любовнице - бывшей телеведущей Лорен Санчес
Дарья ИВАШКИНА
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Основатель Amazon Джефф БезосОснователь Amazon Джефф БезосФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава корпорации Amazon Джефф Безос, который признан самым богатым человеком в мире, завил, что таблоид National Enquirer шантажирует его, угрожая опубликовать интимные фотографии. Речь идет о снимках, которые предприниматель отправлял своей любовнице - бывшей телеведущей Лорен Санчес.

При этом бизнесмен отметил, что ранее нанял частных детективов для того, чтобы выяснить, как его фото оказались в распоряжение журналистов. Причем, как стало известно, Безос подозревает брата своей возлюбленной, который, по его словам, активно поддерживает нынешнего президента США Дональда Трампа.

В частностности, в сообщении, которое основатель Amazon опубликовал на портале для публичных объявлений Medium, говорится, что на днях главред National Enquirer потребовал прекратить частное расследование, пригрозив опубликовать компромат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале января стало известно, что Безос решил развестись со своей женой Маккензи после 25 лет брака. При этом, как утверждают сотрудники National Enquirer, они выяснили, что Безос состоит в отношениях с Лорен Санчес еще до официального объявления о разводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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