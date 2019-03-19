2019-03-19T09:37:59+03:00
Политика

Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине по итогам опроса

Согласно результатам исследования, отдать свой голос за представителя партии "Слуга народа" готовы 34% украинцев
Екатерина БОЛГОВА
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Кандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийКандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Абсолютным лидером президентской гонки на Украине стал представитель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты опроса всеукраинской общественной организации "Передовые правовые инициативы". За этого кандидата готовы отдать свой голос 34% избирателей.

"Полученные данные о поддержке избирателями показывают дальнейший рост рейтинга Владимира Зеленского, который имеет уверенные шансы выхода во второй тур президентских выборов", - говорится на сайте организации.

Самую большую поддержку Зеленский получил в Днепропетровской области, где за него готовы проголосовать около 46% респондентов.

Популярность лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и действующего президента Украины Петра Порошенко снижаются. За последнего готовы проголосовать 14,22% опрошенных, за Тимошенко - 12,9%.

Напомним, очередные выборы президента Украины состоятся уже в следующее воскресенье, 31 марта.

5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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