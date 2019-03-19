Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей"
Минобороны разместило в интернете видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей". В ролике показана подготовка экипажа, а также передвижение подводной лодки у поверхности воды на полном ходу.
Главком ВМФ адмирал Владимир Королев подчеркнул важную роль проектов подводных лодок "Борей" и "Ясень".
"Эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность", — сказал Королев, передает телеканал "Звезда".
Испытания подводного ракетоносца Борей .
Напомним, Минобороны планирует до 2020 года принять на вооружение восемь атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А". Длина подлодки — 170 метров, ширина — 13,5 метра, подводное водоизмещение — 24 тысячи тонн. Крейсер может нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30".
ИСТОЧНИК KP.RU