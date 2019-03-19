2019-03-19T09:56:44+03:00
Политика

Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей"

В ролике показано передвижение субмарины у поверхности воды на полном ходу [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Стратегический атомный подводный ракетоносец класса "Борей". Фото: Олег КулешовСтратегический атомный подводный ракетоносец класса "Борей". Фото: Олег Кулешов
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Минобороны разместило в интернете видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей". В ролике показана подготовка экипажа, а также передвижение подводной лодки у поверхности воды на полном ходу.

Главком ВМФ адмирал Владимир Королев подчеркнул важную роль проектов подводных лодок "Борей" и "Ясень".

"Эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность", — сказал Королев, передает телеканал "Звезда".

Испытания подводного ракетоносца Борей .

Напомним, Минобороны планирует до 2020 года принять на вооружение восемь атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А". Длина подлодки — 170 метров, ширина — 13,5 метра, подводное водоизмещение — 24 тысячи тонн. Крейсер может нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30".

ИСТОЧНИК KP.RU

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