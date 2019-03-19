2019-03-19T10:58:58+03:00
Общество

В Госдуму внесен проект о возвращении сезонного перевода времени

По мнению автора Андрея Барышева, принятие документа положительно повлияет на здоровье россиян и качество их жизни
Екатерина БОЛГОВА
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В Госдуму внесли проект о возвращении сезонного перевода времениВ Госдуму внесли проект о возвращении сезонного перевода времениФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Госдуму внесен законопроект о возвращении в России сезонного перевода времени. Автор документа - депутат от "Единой России" Андрей Барышев. В пояснительной записке к документу, опубликованном в базе данных Госдумы, отмечается, что перевод времени подразумевает "перевод часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад".

По мнению разработчика проекта, принятие закона положительно повлияет на здоровье и качество жизни россиян, а также "обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга, отдыха, занятий спортом". Отмечается, что в случае принятия документа почти на 200 часов за год вырастет используемое россиянами светлого времени суток.

В пояснительной записке также подчеркивается, что сейчас во многих российских регионах наблюдаются очень ранние рассветы и закаты, "что вызывает у населения вполне объяснимое и справедливое недовольство".

Напомним, с 2014 года в России отменен переход на сезонное время. Фактически страна живет весь год по зимнему времени. Вопрос возврата к переводу стрелок не раз обсуждался на различных уровнях, в том числе в Общественной палате РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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