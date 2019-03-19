В Госдуму внесен проект о возвращении сезонного перевода времени

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-19T10:58:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Госдуму внесен законопроект о возвращении в России сезонного перевода времени. Автор документа - депутат от "Единой России" Андрей Барышев. В пояснительной записке к документу, опубликованном в базе данных Госдумы, отмечается, что перевод времени подразумевает "перевод часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад".

По мнению разработчика проекта, принятие закона положительно повлияет на здоровье и качество жизни россиян, а также "обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга, отдыха, занятий спортом". Отмечается, что в случае принятия документа почти на 200 часов за год вырастет используемое россиянами светлого времени суток.

В пояснительной записке также подчеркивается, что сейчас во многих российских регионах наблюдаются очень ранние рассветы и закаты, "что вызывает у населения вполне объяснимое и справедливое недовольство".

Напомним, с 2014 года в России отменен переход на сезонное время. Фактически страна живет весь год по зимнему времени. Вопрос возврата к переводу стрелок не раз обсуждался на различных уровнях, в том числе в Общественной палате РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU