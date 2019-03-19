На дне Нила нашли древний корабль из сочинений Геродота

СЕГОДНЯ 12:21 2019-03-19T12:21:28+03:00

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Египетские археологи обнаружили на дне Нила 2500-летний корабль из сочинений Геродота. Об этом судне древнегреческий историк писал в своих хрониках, которые были изданы около 450 года до нашей эры. Кораблю под названием «барис» он посвятил 23 строки.

В своей работе Геродот писал, что для построения таких судов нужно было вырезать доски длиной в «два локтя», что приравнивалось к метру, и сложить их как кирпичи. Они закреплялись на медных шипах-болтах, а изнутри швы закрывались папирусом. После этого конструкция скреплялась длинными «ребрами». Корабли такого типа и назывались «барисами».

Длина такой водной конструкции достигала 28. По словам Геродота, эти корабли использовались для перевозки грузов с каменоломен, поэтому как таковой палубы на них не было, передает сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что находка археологов удивительным образом сохранилась почти на 70%. Благодаря этому специалистам и удалось опознать легендарный корабль, о котором писал историк, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU