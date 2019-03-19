2019-03-19T19:37:30+03:00
Политика

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку

Известно, что 19 марта глава региона должна вернуться в Мурманск из Москвы, где находилась в командировке
Дарья ИВАШКИНА
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Губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Фото: пресс-служба правительства Мурманской областиГубернатор Мурманской области Марина Ковтун. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области
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Во вторник, 19 марта, появилась информация о том, что губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку.

О том, что глава региона уходит со своего поста, сообщил источник в окружении политика. «Да, Марина Васильевна заявила об отставке», - сказал собеседник «Интерфакса», уточнив, что заявление было написано в минувший понедельник, когда Ковтун находилась в Москве.

Между тем в пресс-службе правительства Мурманской области не смогли ничего сказать по этому поводу. Там лишь заметили, что во вторник Марина Ковтун должна вернуться из Москвы, где находилась в командировке, в Мурманск.

«Марина Васильевна сегодня возвращается из командировки в Москве, другой информации нет», - сказал руководитель пресс-службы правительства Заполярья Илья Денисов.

Кстати, напомним, ранее уже неоднократно появлялись слухи об отставке Марины Ковтун. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре 2017 года глава Мурманской области, комментируя распространенную СМИ информацию о своем «уходе с поста», заявила, что хочет и будет работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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