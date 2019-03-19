2019-03-19T20:14:48+03:00
Политика

Пушков высмеял отказ Порошенко «варить кашу» с Путиным

Как заметил сенатор, в ближайшее время нынешний президент Украины вообще может лишиться права что-либо варить [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он не намерен «варить кашу» с российским лидером Владимиром Путиным.

Сенатор подчеркнул, что, согласно соцопросам, президентскую гонку на Украине возглавляет шоумен Владимир Зеленский: разрыв между ним и нынешним главой незалежной составляет уже 20%. Поэтому, как заметил парламентарий, Порошенко в ближайшее время «может лишиться права варить любую кашу».

«Чтобы победить при таком разрыве, Порошенко нужна не просто фальсификация, а чудовищная фальсификация. С таким рейтингом хорошей каши не сваришь», - написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин, выступая в минувший понедельник на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, заявил, что с нынешним руководством Украины «вряд ли можно сварить кашу». На это глава незалежной ответил, что не собирается «варить кашу» с российским лидером.

Путин на украинском озвучил свой главный вопрос к властям в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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