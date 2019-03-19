Пушков высмеял отказ Порошенко «варить кашу» с Путиным
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он не намерен «варить кашу» с российским лидером Владимиром Путиным.
Сенатор подчеркнул, что, согласно соцопросам, президентскую гонку на Украине возглавляет шоумен Владимир Зеленский: разрыв между ним и нынешним главой незалежной составляет уже 20%. Поэтому, как заметил парламентарий, Порошенко в ближайшее время «может лишиться права варить любую кашу».
«Чтобы победить при таком разрыве, Порошенко нужна не просто фальсификация, а чудовищная фальсификация. С таким рейтингом хорошей каши не сваришь», - написал Пушков в своем Twitter.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин, выступая в минувший понедельник на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, заявил, что с нынешним руководством Украины «вряд ли можно сварить кашу». На это глава незалежной ответил, что не собирается «варить кашу» с российским лидером.
Путин на украинском озвучил свой главный вопрос к властям в Киеве.
ИСТОЧНИК KP.RU