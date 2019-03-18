2019-03-18T21:24:32+03:00
Политика

Путин задал Киеву вопрос на украинском языке

Как заметил президент РФ, действия нынешнего руководства незалежной «иногда просто вызывают оторопь и недоумение»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и СевастополяПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и СевастополяФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник, 18 марта, на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, заявил, что между народами России и Украины нет вражды.

«Русский и украинский народы никогда не ссорились, и сейчас они, по моему убеждению, в ссоре не находятся», - сказал глава нашего государства, добавив при этом, что непонимание есть только в отношении нынешнего руководства незалежной, с которыми, по мнению российского лидера, «вряд ли можно сварить кашу».

Также Путин подчеркнул, что то, что в последнее время творят киевские власти, «иногда просто вызывает оторопь и недоумение». «Так и хочется спросить по-украински: "С глузду зъихав чи шо?" - "С ума сошел?"» - заметил президент.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, на встрече с крымскими общественниками глава нашего государства также назвал условия налаживания отношений между Москвой и Киевом. Как заявил политик, Москва будет ждать, когда здравый смысл в незалежной восторжествует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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