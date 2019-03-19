Появился первый трейлер «Истории игрушек 4»

СЕГОДНЯ 23:08 2019-03-19T23:08:42+03:00

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Во вторник, 19 марта, в сети появился первый полноценный трейлер мультфильма «История игрушек 4».

Ролик был опубликован на YouTube-канале студий Disney и Pixar, а подпись к нему гласит: «На жизненном пути есть старые друзья, новые друзья и истории, которые меняют вас».

Как становится понятно из видео, продолжение анимационной саги расскажет о новом путешествии игрушек в большой мир. Начнется же это путешествие после того, как ковбой Вуди попытается спасти любимую игрушку своей новой хозяйки Бонни - вилку по имени Форки.

Первый полноценный трейлер Истории игрушек 4 .Первый полноценный трейлер Истории игрушек 4

Кстати, режиссером четвертой части франшизы выступил Джош Кули, который известен своей работой над такими мультфильмами Pixar , как «Тачки», «Суперсемейка» и «Рататуй», а за сценарий «Головоломки» он даже был номинирован на премию «Оскар».

Напомним, планируется, что в российский прокат «История игрушек 4» выйдет 20 июня текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU