Google запустит свой игровой стриминговый сервис

СЕГОДНЯ 01:42 2019-03-20T01:52:42+03:00

Stadia будет работать на Wi-Fi без скачивания и установки игр

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Американская корпорация Google запустит собственный потоковый сервис для видеоигр Stadia. Во вторник в эфире телеканала CNN вице-президент и генеральный менеджер по Google Фил Харрисон анонсировал выход новой платформы.

В Google уверены, что новый ресурс произведет революцию в игровой индустрии, как только выйдет на рынок в конце этого года. Главный плюс сервиса Stadia в том, что он сможет работать даже по Wi-Fi. Геймерам больше не надо будет скачивать игры на свои устройства или ждать, пока они установятся.

"Один клик - и через пять секунд вы сможете играть", - сказал Харрисон.

При этом игрокам не потребуется никакое дополнительное оборудование. Пользователи смогут играть с помощью клавиатуры и мышки или же использовать представленный корпорацией контроллер. Stadia будет поддерживаться на "любом типе экранов".

До этого корпорация сообщала о подготовке к запуску сервиса на ежегодной конференции для разработчиков игр в Сан-Франциско (Калифорния).

ИСТОЧНИК KP.RU