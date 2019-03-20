Экс-участница "Дома-2" Елена Беркова госпитализирована в Москве

СЕГОДНЯ 02:08 2019-03-20T02:12:19+03:00

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Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2", порноактриса Елена Беркова 19 марта попала в больницу. Ее экстренно госпитализировали после того, как женщина потеряла сознание.

"Пока мы комментариев не даем точных. У нас был сегодня обморок легкий, и пока еще Лена находится в клинике. О состоянии не могу пока ничего говорить, мы ждем, что скажет доктор. Пока она спит". - рассказал в эфире Пятого канала PR-директор актрисы Максим Клеменко.

Известно, что в больнице 34-летней Берковой поставили капельницу и сделали несколько уколов. Также у нее взяли анализы для выявления причины внезапной слабости. Медики дали женщине снотворное и оставили на ночь в палате.

Клеменко предположил, что порноактриса упала в обморок от переутомления, поскольку занималась подготовкой торжества в честь своего дня рождения, который был 11 марта.

Как писал сайт kp.ru, недавно стало известно, что Беркова хочет участвовать в борьбе за пост губернатора Мурманской области. Причем в 2009 актриса уже пыталась стать мэром Сочи, а потом замахнулась на пост президента России.

ИСТОЧНИК KP.RU