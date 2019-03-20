В США "единорог" ограбил магазин и устроил ДТП

СЕГОДНЯ 06:49 2019-03-20T06:49:05+03:00

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В американском городе Балтимор штата Мэриленд небольшой магазин ограбил "единорог". Об этом сообщила пресс-служба местной полиции в понедельник.

Как пишет газета The Baltimore Sun, в субботу, 16 марта, преступник проник в помещение мини-маркета в 5:00 утра по местному времени. На нем была маска и бело-розовый костюм единорога. Злоумышленник с помощью лома забрал деньги из кассы, а также пачку сигарет.

Затем он вышел, сел в серебристый Hyundai Elantra и скрылся с места преступления со своим подельником. Однако их машина попала в ДТП. Автомобиль выехал на полосу встречного движения, врезался в почтовые ящики, столб, кустарник налетел на валун, от которого его отрекошетило обратно через дорогу, где он остановился после удара дерево. Горе-грабители были доставлены в районные больницы с серьезными травмами.

Полиция нашла выброшенный костюм единорога недалеко от места ДТП. Следователи установили, что его надевал Джейкоб Рогге, 28 лет. За рулем Hyundai его ждал Джозеф Свеззезе, 27 лет. Им обоим предъявлены обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU