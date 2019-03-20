Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на ЧМ-2019 в соревнованиях пар

СЕГОДНЯ 07:42 2019-03-20T07:43:36+03:00

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Первый старт завершился на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 в японском городе Сайтама. Пары представили свою короткую программу и после первого проката у сборной России есть повод для позитива. Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые в этом сезоне шли на главных стартах вслед за французами Ванессой Джеймс и Морганом Сипре, вышли в лидеры соревнований!

Тарасова и Морозов получили за свой прокат 81,21 балла и это - их лучшее выступление в сезоне. Суй Вэньцзин и Хань Цун - вторые с суммой в 79,24 балла. Третье место у Чен Пенг, Ян Дзин - третьи, набрав 75,51 балла. Наталья Забияко и Александр Энберт - четвертые, получив от судей 73,96 балла. Еще одна пара из России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на шестом месте - 69,99 балла.

Главное разочарование короткой программы - седьмое место у французов Ванессы Джеймс и Морган Сипре - 68,67 балла.

Произвольная программа у фигуристов в парном катании - уже завтра, 21 марта. Начало выступлений с 4:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU