Президент Чехии выступил за децентрализацию власти на Украине

СЕГОДНЯ 07:42 2019-03-20T07:42:33+03:00

Милош Земан напомнил, что такое решение кризиса в стране заложено в минских соглашениях

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Президент Чехии Милош Земан считает, что в конституцию Украины должны быть внесены изменения, обеспечивающие децентрализацию власти в этой стране. Такое заявление было сделано им на встрече с представителями общественности в ходе поездки по Карловарскому краю.

Глава государства указал на то, что столь "разумное решение" по выходу Украины из кризиса было изначально заложено в минских договоренностях, которые, "к сожалению, никем не соблюдаются". При этом для его реализации достаточно всего лишь изменить основной закон страны.

"Конкретно - в децентрализации Украины, чтобы все ее регионы, получили больше самостоятельности", - сказал Земан.

По мнению чешского президента, сейчас ситуация в незалежной больше похожа на хрупкое перемирие между русскоговорящими и украиноговорящими, которые испытывают взаимное недоверие друг к другу, передает агентство CTK.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Земан также предлагал Киеву признать Крым российским в обмен на денежную компенсацию. После этого украинские политики обрушились на президента Чехии с оскорблениями и угрозами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697921" frameborder="0"></iframe> Путин на украинском озвучил свой главный вопрос к властям в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU