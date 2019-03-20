Президент Чехии выступил за децентрализацию власти на Украине
Президент Чехии Милош Земан считает, что в конституцию Украины должны быть внесены изменения, обеспечивающие децентрализацию власти в этой стране. Такое заявление было сделано им на встрече с представителями общественности в ходе поездки по Карловарскому краю.
Глава государства указал на то, что столь "разумное решение" по выходу Украины из кризиса было изначально заложено в минских договоренностях, которые, "к сожалению, никем не соблюдаются". При этом для его реализации достаточно всего лишь изменить основной закон страны.
"Конкретно - в децентрализации Украины, чтобы все ее регионы, получили больше самостоятельности", - сказал Земан.
По мнению чешского президента, сейчас ситуация в незалежной больше похожа на хрупкое перемирие между русскоговорящими и украиноговорящими, которые испытывают взаимное недоверие друг к другу, передает агентство CTK.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Земан также предлагал Киеву признать Крым российским в обмен на денежную компенсацию. После этого украинские политики обрушились на президента Чехии с оскорблениями и угрозами.
Путин на украинском озвучил свой главный вопрос к властям в Киеве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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