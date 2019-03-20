В Москве столкнулись грузовик и инкассаторская машина: есть погибшие

СЕГОДНЯ 09:03 2019-03-20T10:34:40+03:00

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На юго-востоке Москвы столкнулись грузовик и инкассаторская машина. В результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы. Такую информацию предоставил представитель экстренных служб столицы.

Согласно его данным, ДТП произошло в среду, 20 марта, в районе дома №2 по улице Угрешская. В аварию попали грузовик марки МАЗ и автомобиль компании Renault, который, предположительно, принадлежит инкассаторской службе Московского кредитного банка.

Известно, что все пострадавшие находились именно в легковом автомобиле. Об их состоянии пока ничего не известно. При этом, согласно данным РИА Новости, движение транспорта в районе происшествия в настоящий момент затруднено. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698215" frameborder="0"></iframe> В Москве, на улице Угрешской произошло лобовое столкновение инкассаторской Газели и грузовика.

Сайт kp.ru писал о том, что в еще одна серьезная авария с участием грузовика произошла в начале года на МКАД. Фургон протаранил 12 автомобилей, после чего сам опрокинулся. Тогда обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU