Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана
Председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность президента республики. Политик принес присягу народу на совместном заседании палат парламента в среду, 20 марта, поклявшись работать на благо страны на ее Конституции.
Напомним, что первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, который находился у власти почти 30 лет, ранее сложил свои полномочия. Сайт kp.ru писал о том, что Центральная избирательная комиссия уже утвердила соответствующее решение политика специальным постановлением и передала обязанности главы государства Токаеву.
"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", - цитирует ТАСС Токаева.
Стоит отметить, что с сентября 2017 года политик занимал пост председателя Сената Казахстана, однако со вступлением в должность главы государства он лишился этих полномочий.
Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу республики и вступил в должность президента Казахстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU