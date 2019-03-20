Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

СЕГОДНЯ 09:10 2019-03-20T09:33:26+03:00

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Председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность президента республики. Политик принес присягу народу на совместном заседании палат парламента в среду, 20 марта, поклявшись работать на благо страны на ее Конституции.

Напомним, что первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, который находился у власти почти 30 лет, ранее сложил свои полномочия. Сайт kp.ru писал о том, что Центральная избирательная комиссия уже утвердила соответствующее решение политика специальным постановлением и передала обязанности главы государства Токаеву.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", - цитирует ТАСС Токаева.

Стоит отметить, что с сентября 2017 года политик занимал пост председателя Сената Казахстана, однако со вступлением в должность главы государства он лишился этих полномочий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698197" frameborder="0"></iframe> Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу республики и вступил в должность президента Казахстана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698113" frameborder="0"></iframe> Казахстан: Президент Назарбаев заявил об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU