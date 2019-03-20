В Подмосковье газом отравилась целая семья и врачи "скорой", прибывшие на вызов

СЕГОДНЯ 12:47 2019-03-20T13:38:11+03:00

В Чехове семь человек отравились газом Фото: Александр ГЛУЗ

Семь человек были госпитализированы

Изменить размер текста: A A

В городе Чехов Московской области семь человек госпитализированы в городскую больницу с токсическим отравлением газом. Среди пострадавших - пять жильцов многоквартирного дома и два фельдшера, которые приехали по вызову на место происшествия.

ЧП произошло в пятиэтажном панельном доме, который оборудован газовыми колонками, на втором этаже. Вернувшись домой, 12-летняя девочка обнаружила свою мать с годовалой сестренкой без сознания. Школьница успела позвонить своей крестной, прежде чем потерять сознание. Женщина прибежала на помощь с двухлетней дочерью и вызвала "скорую".

Прибывшие на вызов медики, войдя в квартиру тоже почувствовали недомогание. В итоге, госпитализация потребовалась всем семерым пострадавшим.

Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Жильцы, которые проживают в других квартирах многоэтажки, с жалобами к медикам не обращались, сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как оказать первую помощь при отравлении.

ИСТОЧНИК KP.RU