2019-03-20T13:38:11+03:00
Происшествия

В Подмосковье газом отравилась целая семья и врачи "скорой", прибывшие на вызов

Семь человек были госпитализированы
Марина ВЕНЦОВА
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В Чехове семь человек отравились газомВ Чехове семь человек отравились газомФото: Александр ГЛУЗ
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В городе Чехов Московской области семь человек госпитализированы в городскую больницу с токсическим отравлением газом. Среди пострадавших - пять жильцов многоквартирного дома и два фельдшера, которые приехали по вызову на место происшествия.

ЧП произошло в пятиэтажном панельном доме, который оборудован газовыми колонками, на втором этаже. Вернувшись домой, 12-летняя девочка обнаружила свою мать с годовалой сестренкой без сознания. Школьница успела позвонить своей крестной, прежде чем потерять сознание. Женщина прибежала на помощь с двухлетней дочерью и вызвала "скорую".

Прибывшие на вызов медики, войдя в квартиру тоже почувствовали недомогание. В итоге, госпитализация потребовалась всем семерым пострадавшим.

Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Жильцы, которые проживают в других квартирах многоэтажки, с жалобами к медикам не обращались, сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как оказать первую помощь при отравлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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