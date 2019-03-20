2019-03-20T12:13:47+03:00
В мире

Новым спикером сената Казахстана стала старшая дочь Назарбаева

Ранее стало известно о том, что первый президент страны подал в отставку
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Новым спикером сената Казахстана стала старшая дочь НазарбаеваНовым спикером сената Казахстана стала старшая дочь НазарбаеваФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Новым спикером сената Казахстана стала старшая дочь бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, Дарига.

Накануне стало известно о том, что первый президент страны, Нурсултан Назарбаев, руководивший страной в течение 30 лет, подал в отставку. Политик, во вторник, 19 марта, выступил с официальным обращением к жителям Казахстана. Как выяснилось, исполнять обязанности главы государства до следующих президентских выборов в Казахстане будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев.

Спустя некоторое время выяснилось, что президент РФ Владимир Путин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев некоторое время назад обсуждали по телефону предстоящую отставку казахстанского лидера. Эту информацию подтвердили в Астане.

Экс-премьер России Сергей Степашин в эфире Радио "Комсомольская правда" прокомментировал отставку казахстанского главы и отметил, что Нурсултан Назарбаев - это "Дэн Сяопин казахстанского образца".

Казахстан: Президент Назарбаев заявил об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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