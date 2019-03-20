Путин и Назарбаев по телефону обсуждали отставку главы Казахстана

СЕГОДНЯ 07:01 2019-03-20T07:09:20+03:00

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Во время телефонного разговора президентов России и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева, который состоялся 19 марта, обсуждался вопрос прекращения полномочий казахстанским лидером. Эту информацию подтвердили в Астане.

"Главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 20 марта 2019 года", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы президента РК.

Как писал ранее сайт kp.ru, Назарбаев 19 марта обратился к народу своей страны и объявил о том, что принял решение уйти в отставку. Исполнять обязанности главы государства до следующих президентских выборов в Казахстане будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев. Сам же Назарбаев теперь намерен лишь возглавлять Совет Безопасности республики.

Вечером того же дня пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что у президентов состоялась беседа по телефону до того, как обращение вышло в эфир. Однако содержание этого разговора раскрывать отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU