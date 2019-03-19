- Сергей Вадимович, как вы думаете, по какому пути пойдет Казахстан без президента Назарбаева? Не предаст ли, не подставит ли Казахстан Россию?

- Я думаю, что ничего особенного не случилось.

Зная товарища Назарбаева с 1990 года достаточно близко, я думаю, что он принял очень мудрое решение. Это называется – уходи и оставайся.

Так примерно поступил в свое время Дэн Сяопин, который формально не возглавлял КНР, но, возглавляя Военный совет Политбюро ЦК Компартии Китая, проводил все реформы и оставался вождем Китайской Народной республики.

Назарбаев остается председателем Совета безопасности. Плюс - руководителем крупнейшей партии. По конституции он - лидер нации.

Назарбаев правильно понимает, что надо готовить себе замену, которая будет совершенно эволюционно входить в курс дела. Тем более - тот, кого он сейчас предлагает, а именно руководитель Сената (верхняя палата парламента Казахстана – А.Г.), кстати, я его прекрасно знаю, еще с той поры, когда он был акимом (аким -глава местного исполнительного органа государственной власти в Казахстане – А.Г.) Караганды - замечательный человек, умный, образованный.

СПРАВКА "КП"

По закону, в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента Казахстана полномочия главы государства на оставшийся срок переходят к председателю Сената. С 2013 года этот пост занимает Касым-Жомарт Токаев.

- Сергей Вадимович, Назарбаев – автор идеи о создании евразийского пространства.

- По этому пути Казахстан и будет идти. Я в этом совершенно убежден.

Сергей Степашин: «Нурсултан Назарбаев - это Дэн Сяопин казахстанского образца» 00:00 00:00

- Вы не будете Нурсултану Абишевичу звонить?

- При случае - через посла передам свои чувства глубокого уважения и понимание правильности его политики.

Хотелось бы, чтобы русские люди оставались жить в Казахстане. И не уезжали оттуда. Я думаю, что это понимает и нынешнее руководство Казахстана.

- А Россия что должна предпринять, чтобы "американские уши" в Казахстане не торчали?

- Казахстан слишком серьезен - с точки зрения своей экономики и всего остального. "Американские уши" там точно не торчат.

Нам надо продолжать ту стратегию, которую мы ведем по отношению к СНГ, к Евразийскому Союзу. Казахстан сегодня - самый близкий наш партнер во всех отношениях.

Белоруссия – отдельная тема разговора.Там полемики много ведется, всплески бывают.

А Казахстан – серьезен и стабилен. У нас с этим государством самая огромная общая граница. В нашей совместной истории столько замечательных общих дел, начиная с совместной Победы в Великой Отечественной войне и освоения целины.

И то, что случилось с Украиной, никогда не должно произойти, и, я уверен, не произойдет с Казахстаном.

- Назарбаев не вечный, ему уже под 80.

- Он 30 лет у власти. Я думаю, жители Казахстана сами решат свою судьбу на выборах.

А нынешний временный преемник президента, руководитель Сената, очень сильный политик, прошедший огромную школу, поработавший и главой МИДа, и премьер-министром. Я его по этой должности хорошо знаю.

Не хочу навязывать свою точку зрения, я не житель Казахстана, граждане Казахстана сами разберутся, но у меня этот политик вызывает большое уважение.

Казахстан - цивилизованная, продвинутая страна, хорошо провела многие реформы, в том числе в вопросах образования, науки. Поэтому - все будет в порядке. У меня такое ощущение.

- То, что они от алфавита отказались русского, ни о чем не говорит?

- Если ты обратил внимание, я очень аккуратно сказал насчет русских. Пускай меня там услышат. Но тему дальше развивать не могу. И не хочу...

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