2019-03-19T20:40:28+03:00
Политика

Дочери Нурсултана Назарбаева: принцессы, бизнесвумен и просто красавицы

Бессменный лидер Казахстана объявил о своей отставке после 30 лет правления, «Комсомолка» посмотрела, чем сейчас занимаются дочери Нурсултана Назарбаева
Владимир ВОЛОШИН
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Нурсултан Назарбаев.Нурсултан Назарбаев.Фото: REUTERS
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Особенно знаменита старшая — Дарига. Успешная бизнесвумен, причем настолько, что ее состояние оценивается экспертами в 595 миллионов долларов. Дочь Назарбаева в 2014 году избрали замом председателя Межлиса (нижняя палата парламента республики).

Но известна Дарига не этим. А пережитой трагедией — как из-за политики разбилась ее семья. Еще в 80-х Назарбаева вышла замуж за Рахата Алиева, как потом говорила в интервью — любовь с первого взгляда. Родилось трое детей. Но в 2007-ом зять попал в немилость, его обвинили в организации похищения руководства «Нурбанка». Зять президента бежит из страны, получает в Австрии политическое убежище. Брак, разумеется, в Казахстане расторгли, а самого Алиева вскоре нашли повешенным.

Старшая дочь бывшего президента Казахстана Дарига. Фото: Википедия

Старшая дочь бывшего президента Казахстана Дарига.Фото: Википедия

У средняя дочери Динары Кулибаевой судьба полегче. В Казахстане ее жизнь бы назвали «белый путь», то есть без особых проблем и препятствий. Состояние — 2, 5 миллиарда долларов (она единственная представительница Средней Азии в списке Форбс). Вместе с супругом владеет контрольными пакетами акций ведущих предприятий страны. Впрочем и с семьей Динары произошла одна неприятность. Семья приобрела дворец в Швейцарии у российского бизнесмена Рустама Аксененко - 7960 квадратных метров, семь спален. Цена - 73 миллиона долларов. Но супругу предъявили было обвинения по отмыву денег, однако потом они были сняты.

Алия Назарбаева. Фото: Википедия

Алия Назарбаева.Фото: Википедия

Младшая дочь Алия Назарбаева известна тем, что в возрасте 18 лет вышла замуж за сына президента Кыргызстана Айдара Акаева, что выглядело древней азиатской традицией «смешения царских кровей» ради геополитических выгод. Но случилось ровно наоборот. Брак быстро разрушился, и отношения между Казахстаном и Киргизией заметно осложнились.

Президент Казахстана ушёл в отставку.Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку. Он возглавлял Казахстан почти 30 лет. Это рекорд по нахождению во власти среди постсоветских стран

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ИСТОЧНИК KP.RU

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