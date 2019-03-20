У берегов Южной Кореи вспыхнул нефтяной танкер: погибли два человека

СЕГОДНЯ 13:36 2019-03-20T13:36:30+03:00

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У побережья Южной Кореи загорелся нефтяной танкер. В результате происшествия погибли два моряка, еще один получил ожоги.

Инцидент произошел в среду, 20 марта, примерно в 5:40 по местному времени (вторник 23:40 по мск). В этот момент направлявшее в Пусан судно находилось в пяти километрах от острова Одонг провинции Чолла-Намдо.

Прибывшие к месту ЧП спасатели обнаружили двух погибших в капитанской рубке. Пострадавшим же оказался старший механик танкера. Всего на борту находились шесть человек, но никто из них больше не получил никаких травм.

Потушить пожар удалось в течение четырех часов. При этом агентство "Ренхап" уточняет, что на борту судна находилось около 10 тыс. тонн бункерного топлива и тяжелой нефти. О ее разливе не сообщалось.

Сайт kp.ru писал о том, что еще один крупный пожар на воде произошел в начале этого года у берегов Черного моря. Загорелись два суда "Канди" и "Маэстро", ходившие под флагами Танзании. Погибли не менее 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU