МИД РФ призвал США вернуться к совместным усилиям по обеспечению мира

СЕГОДНЯ 14:18 2019-03-20T14:18:52+03:00

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Москва рассчитывает на то, что Вашингтон трезво оценит ситуацию и сумеет вернуться к коллективным и совместным усилиям по обеспечению мира и безопасности. Соответствующие заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании конференции по разоружению, которая проходит в Женеве

«Надеюсь всё-таки, что западные коллеги сумеют трезво оценить ситуацию, ответственно расставят приоритеты и вернутся к коллективным, совместным с нами усилиям по обеспечению мира и безопасности, включая контроль над вооружениями», - передает слова Лаврова агентство RT.

Министр акцентировал внимание на важности сохранения договора о стратегических наступательных вооружениях. Он сообщил, что Россия готова продлить его ещё на пять лет. По его словам, это «позволило бы не допустить дальнейшей деградации ситуации в сфере стратегической стабильности».

Напомним, 17 марта советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о возможных переговорах по разоружению, что не исключает проведение переговоров между США и Россией в сфере контроля над ядерным вооружением. Однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва на данный момент не получала от Вашингтона никаких внятных приглашений к такого рода консультациям.

ИСТОЧНИК KP.RU