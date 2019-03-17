2019-03-17T17:33:05+03:00
В мире

Болтон допускает переговоры США и РФ по разоружению

Помощник американского президента отметил также возможность включения в дискуссию Китая
Марина ВЕНЦОВА
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Болтон предложил подключить Китай к переговорам РФ и США по разоружениюБолтон предложил подключить Китай к переговорам РФ и США по разоружениюФото: REUTERS
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Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что не исключает переговоры между США и Россией в сфере контроля над ядерным оружием. Кроме того, он предложил включить в эту дискуссию Китай.

"Китай сейчас наращивает свой ядерный потенциал. Это одна из причин, почему мы смотрим на укрепление нашей национальной системы противоракетной обороны в США. И это одна из причин, почему, если мы собираемся провести еще одни переговоры по контролю над вооружениями, например, с русскими, может иметь смысл включить Китай в эту дискуссию", - цитирует его издание The Hill.

Болтон также добавил, что Китай придерживается аналогичной с США позиции относительно северокорейского урегулирования. «Они могли бы сделать больше, оказать большее давление на Северную Корею и соблюдать санкции США более жёстко. Они контролируют 90% внешней торговли КНДР, поэтому Китай может сыграть здесь очень важную роль», - подчеркнул он.

Российский посол в США Анатолий Антонов, как ранее писал сайт kp.ru, заявил, что Россия «никогда не признает Северную Корею в качестве ядерного государства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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