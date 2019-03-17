2019-03-17T17:50:26+03:00
Политика

В Кремле прокомментировали заявление Болтона о переговорах по разоружению

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала никаких внятных предложений от Вашингтона
Марина ВЕНЦОВА
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Песков заявил, что Москва не получала от Вашингтона никаких внятных предложений по разоружениюПесков заявил, что Москва не получала от Вашингтона никаких внятных предложений по разоружениюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о возможных переговорах по разоружению. Он отметил, что Россия на данный момент не получала от Вашингтона никаких внятных предложений по данному вопросу.

"Пока сколь-нибудь внятных предложений не поступало", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее в воскресенье Болтон, как писал сайт kp.ru, заявил, что не исключает проведение переговоров между США и Россией в сфере контроля над ядерным оружием. Кроме того, советник американского президента предложил включить в эту дискуссию Китай. По его словам, в Пекине придерживаются аналогичной с США позиции относительно северокорейского урегулирования.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в 1987 году. 2 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из данного договора. В Кремле ответили на эти действия зеркально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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