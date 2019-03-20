2019-03-20T14:28:40+03:00
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминизму

В опросе приняло участие 1,6 тысяч жителей России
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминизмуВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминизмуФото: Скриншот с видео
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Феминизм поддерживает лишь треть россиян (31%). К такому выводу пришли сотрудники ВЦИОМ, которые ранее провели опрос среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

При этом, за стремление к полному равенству прав женщин и мужчин выступает большинство граждан РФ (62%).

Согласно данным исследования, против феминизма выступает 55% процентов жителей нашей страны, а 14% опрашиваемых затруднились ответить.

К слову, наиболее активные сторонники этого движения - 44% - возрастная группа от 18 до 24 лет. Реже симпатизируют феминизму - 29% - россияне в возрасте 45-59 лет. Не поддерживают движение чаще всего граждане от 35 до 44 лет. При этом, не стремятся к равным правам 33% россиян, к обязанностям - 37%.

Возможность полного равенства обязанностей во всех сферах чаще допускают российские мужчины - 37%, реже женщины - 27%. О равенстве только в отдельных областях чаще говорят женщины - 57%, реже мужчины - 48%.

Равноправие во всех сферах допускают 38% россиян, только в отдельных областях - 42%.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года российские феминистки облили отбеливателем всех мужчин, которые сидели в метро Петербурга с раздвинутыми ногами. По словам девушек, так они боролись с менспрейдингом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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