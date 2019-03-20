СЕГОДНЯ 15:14 2019-03-20T15:14:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Умер оперный певец Сергей Балашов. Об этом сообщает RT со ссылкой на Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

«Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко с глубоким прискорбием сообщает, что минувшей ночью скончался Сергей Балашов», — говорится в сообщении.

Артисту было 47 лет. Он скончался в Москве прошедшей ночью. В заявлении театра отмечается, что в течение почти 20 лет Балашов был не просто ведущим артистом, а таким, которых «в театре по праву считают незаменимыми».

Известно, что гражданская панихида пройдет в четверг, 21 марта, на основной сцене театра. Начало в 11:00 по московскому времени.

Певец Сергей Балашов с 1998 года был ведущим солистом оперной труппы. Он принимал участие в работах художественного руководителя Александра Тителя, а также участвовал в постановках многих приглашенных режиссеров.

ИСТОЧНИК KP.RU