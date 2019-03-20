2019-03-20T15:34:02+03:00
Звезды

Гитарист «Ленинграда» прокомментировал сообщение о роспуске группы

По словам Дмитрия Гугучкина, коллектив действительно перестанет существовать, по крайней мере, в прежнем виде [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Сергей Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»Сергей Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»Фото: Александр ГЛУЗ
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Гитарист «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин прокомментировал сообщение о роспуске группы. По его словам, коллектив действительно перестанет существовать существовать, по крайней мере, в прежнем виде.

Ранее лидер группы Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, в котором сообщалось о роспуске группы. Он отметил, что команда отправляется в прощальный тур, а «двадцать лет баснословного угара» скоро закончатся.

«Это не просто стихотворение. Это действительно так. Группа „Ленинград“ в том виде, в каком она существовала до этого, перестанет существовать», — рассказал «360» Гугучкин.

В своей публикации Шнуров заявил, что прощальный тур «Ленинграда» начнется 4 июля. Гитарист группы добавил, что финальный концерт тура состоится на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

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Напомним, в 2008 году Шнуров уже объявлял о роспуске группу и два года играл в сформированном им «антикризисном» коллективе «Рубль», а в 2010 году на сцену снова вышел «Ленинград».

ИСТОЧНИК KP.RU

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