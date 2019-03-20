Гитарист «Ленинграда» прокомментировал сообщение о роспуске группы
Гитарист «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин прокомментировал сообщение о роспуске группы. По его словам, коллектив действительно перестанет существовать существовать, по крайней мере, в прежнем виде.
Ранее лидер группы Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, в котором сообщалось о роспуске группы. Он отметил, что команда отправляется в прощальный тур, а «двадцать лет баснословного угара» скоро закончатся.
«Это не просто стихотворение. Это действительно так. Группа „Ленинград“ в том виде, в каком она существовала до этого, перестанет существовать», — рассказал «360» Гугучкин.
В своей публикации Шнуров заявил, что прощальный тур «Ленинграда» начнется 4 июля. Гитарист группы добавил, что финальный концерт тура состоится на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.
Новая пассия Шнура.После развода с женой Шнур стал встречаться с подругой своей дочери!
Напомним, в 2008 году Шнуров уже объявлял о роспуске группу и два года играл в сформированном им «антикризисном» коллективе «Рубль», а в 2010 году на сцену снова вышел «Ленинград».
ИСТОЧНИК KP.RU