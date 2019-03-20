2019-03-20T16:54:20+03:00
Звезды

Трейлер "Однажды в Голливуде", нового фильма Тарантино, появился в сети

Лента "Однажды в Голливуде" выйдет на экраны 26 июля 2019 года. Опубликован трейлер нового фильма Тарантино
Александр ДЖУМАЕВ
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Картина "Однажды в Голливуде" появится на экранах российских кинотеатров 8 августа этого годаКартина "Однажды в Голливуде" появится на экранах российских кинотеатров 8 августа этого годаФото: кадр с видео
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На видеохостинге YouTube появился первый трейлер нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", который выйдет на экраны летом этого года.

Действие девятой картины Тарантино развернется на "фабрике грез" в 1969 году. Главные герои картины - голливудские актеры, пытающиеся найти свое место в меняющейся индустрии кино. Исполнителями главных ролей в фильме стали Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. В фильме также сыграют такие актеры, как Аль Пачино, Марго Робби, Курт Рассел и Майкл Мэдсен.

Трейлер нового фильма Тарантино.

Картина "Однажды в Голливуде" появится на экранах российских кинотеатров 8 августа этого года. По предварительным данным, премьера нового фильма Тарантино в других странах состоится на две недели раньше, чем в России - 26 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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