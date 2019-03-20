Apple выпустила AirPods с беспроводным зарядным чехлом

СЕГОДНЯ 16:56 2019-03-20T16:56:37+03:00

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В среду, 20 марта, компания Apple представила обновленную версию беспроводных наушников AirPods. Новые наушники работают в полтора раза дольше по сравнению с прошлым вариантом. Кроме того, AirPods выпускаются с новым чехлом, который содержит беспроводную зарядку. О том, сколько зарядки осталось, сообщит установленный на передней стороне чехла светодиодный индикатор.

Компания отмечает, что беспроводный зарядный чехол Qi также могут приобрести те, у кого уже есть AirPods. По информации Apple, обновленные чехлы увеличивают время автономной работы наушников больше чем на сутки.

Также новая версия наушников имеет функцию голосового управления "Привет, Siri".

Цена новых AirPods с беспроводной зарядкой в России составит 16990 рублей, со стандартным чехлом - 13990 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU