2019-03-20T16:56:37+03:00
Умные вещи

Apple выпустила AirPods с беспроводным зарядным чехлом

Цена новых AirPods в России составит 16990 рублей
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Apple представила обновленную версию беспроводных наушников AirPodsApple представила обновленную версию беспроводных наушников AirPodsФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 20 марта, компания Apple представила обновленную версию беспроводных наушников AirPods. Новые наушники работают в полтора раза дольше по сравнению с прошлым вариантом. Кроме того, AirPods выпускаются с новым чехлом, который содержит беспроводную зарядку. О том, сколько зарядки осталось, сообщит установленный на передней стороне чехла светодиодный индикатор.

Компания отмечает, что беспроводный зарядный чехол Qi также могут приобрести те, у кого уже есть AirPods. По информации Apple, обновленные чехлы увеличивают время автономной работы наушников больше чем на сутки.

Также новая версия наушников имеет функцию голосового управления "Привет, Siri".

Цена новых AirPods с беспроводной зарядкой в России составит 16990 рублей, со стандартным чехлом - 13990 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Коммерческие запасы нефти США за неделю снизились на 2,1%
Соколы-сапсаны вернулись в обновленный шпиль здания МИД и ждут пополнения
Украина расширила санкции в отношении России
Украина провела полеты боевой авиации над Азовским морем
Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года
Заседание группы по вопросу оценки нанесенного Крыму ущерба может пройти на следующей недели
МИД России сделал представление чешскому послу из-за ситуации с недвижимостью в Праге
Пассажир сдал невозвратные билеты по липовому больничному и теперь может оказаться в тюрьме
Сбербанк в июле разрешит снимать наличные с карт в кассах магазинов
Рак печени будут лечить радиоактивными капсулами
Власти Астаны поддержали переименование города в Нурсултан
Гаагский трибунал приговорил экс-лидера боснийских сербов Караджича к пожизненному сроку
В Госдуме объяснили, кто сможет воспользоваться "ипотечными каникулами"
Юнкер: Brexit должен быть осуществлен до 23 мая
Трейлер "Однажды в Голливуде", нового фильма Тарантино, появился в сети
Путин: британский бизнес мог бы поучаствовать в реализации нацпроектов
Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира
Мэй запросила отсрочки по Brexit до 30 июня
В Великобритании задержали индийского бизнесмена по обвинению в мошенничестве
Козак: Правительство рассмотрит корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли
Закон о хостелах: Совет Думы поддержал создание согласительной комиссии с Совфедом
Стратегический бомбардировщик ВВС США приблизился к границам России
Лавров предупредил об угрозе конфликта с применением ядерного оружия
Гитарист «Ленинграда» прокомментировал сообщение о роспуске группы
Вышинский: Дело против меня развалится