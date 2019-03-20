2019-03-20T17:22:32+03:00
Здоровье

Рак печени будут лечить радиоактивными капсулами

Первая операция с применением новейшего метода уже проведена в стране
Елена АКИМОВА
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Рак печени научатся лечить с помощью радиоактивных капсулРак печени научатся лечить с помощью радиоактивных капсулФото: Мария ЛЕНЦ
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Российские врачи начнут тестировать новую методику лечения неоперабельного гепатоцеллюлярного рака печени. В Медицинском радиологическом научном центре им. А.Ф. Цыба, филиале НМИЦ радиологии Минздрава РФ провели первый этап нового метода лечения, применив метод радиоэмболизации печени. То есть, на опухоль воздействуют через ее же сосуды. В них вводят радиофармпрепарат Иттрий 90, являющийся источником бета-излучения. Вещество блокирует кровоснабжение новообразования и начинает разрушать его изнутри. При этом здоровые ткани печени почти не травмируются.

Пока в России данный метод не внедрен, но опыт других стран показывает, что данный способ является самым эффективным при лечении заболевания и увеличивает продолжительность жизни пациентов.

Каждый год подобный вид рака диагностируется у каждых 5-6 человек на 100 тысяч населения, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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