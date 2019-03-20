2019-03-20T17:35:18+03:00
Экономика

Сбербанк в июле разрешит снимать наличные с карт в кассах магазинов

За одну операцию можно будет до пяти тысяч рублей
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазинаСбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазинаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В июле этого года Сбербанк разрешить снимать наличные в кассах магазинов при безналичной оплате.

"Услуга появится в торговых точках малого и среднего бизнеса в июле 2019 года и ко времени запуска будет доступна также держателям сторонних карт Visa. Крупный торговый бизнес сможет внедрить у себя такой сервис в сентябре", - сообщается в релизе банка.

Кредитная организация отмечает, что за одну операцию можно будет снять до пяти тысяч рублей. В таком случае кассир будет вводить общую сумму, включающую стоимость покупки и размер снятия наличности, после чего держатель будет подтверждать операцию вводом ПИН-кода.

Напомним, в прошлом году международная платежная система Mastercard в сотрудничестве с российскими банками начала тестировать возможность выдачи наличности на кассах магазинов через POS-терминалы. Такая услуга распространена в некоторых странах, например, в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Коммерческие запасы нефти США за неделю снизились на 2,1%
Соколы-сапсаны вернулись в обновленный шпиль здания МИД и ждут пополнения
Украина расширила санкции в отношении России
Украина провела полеты боевой авиации над Азовским морем
Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года
Заседание группы по вопросу оценки нанесенного Крыму ущерба может пройти на следующей недели
МИД России сделал представление чешскому послу из-за ситуации с недвижимостью в Праге
Пассажир сдал невозвратные билеты по липовому больничному и теперь может оказаться в тюрьме
Рак печени будут лечить радиоактивными капсулами
Власти Астаны поддержали переименование города в Нурсултан
Гаагский трибунал приговорил экс-лидера боснийских сербов Караджича к пожизненному сроку
В Госдуме объяснили, кто сможет воспользоваться "ипотечными каникулами"
Apple выпустила AirPods с беспроводным зарядным чехлом
Юнкер: Brexit должен быть осуществлен до 23 мая
Трейлер "Однажды в Голливуде", нового фильма Тарантино, появился в сети
Путин: британский бизнес мог бы поучаствовать в реализации нацпроектов
Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира
Мэй запросила отсрочки по Brexit до 30 июня
В Великобритании задержали индийского бизнесмена по обвинению в мошенничестве
Козак: Правительство рассмотрит корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли
Закон о хостелах: Совет Думы поддержал создание согласительной комиссии с Совфедом
Стратегический бомбардировщик ВВС США приблизился к границам России
Лавров предупредил об угрозе конфликта с применением ядерного оружия
Гитарист «Ленинграда» прокомментировал сообщение о роспуске группы
Вышинский: Дело против меня развалится