Сбербанк в июле разрешит снимать наличные с карт в кассах магазинов

СЕГОДНЯ 17:35 2019-03-20T17:35:18+03:00

За одну операцию можно будет до пяти тысяч рублей

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В июле этого года Сбербанк разрешить снимать наличные в кассах магазинов при безналичной оплате.

"Услуга появится в торговых точках малого и среднего бизнеса в июле 2019 года и ко времени запуска будет доступна также держателям сторонних карт Visa. Крупный торговый бизнес сможет внедрить у себя такой сервис в сентябре", - сообщается в релизе банка.

Кредитная организация отмечает, что за одну операцию можно будет снять до пяти тысяч рублей. В таком случае кассир будет вводить общую сумму, включающую стоимость покупки и размер снятия наличности, после чего держатель будет подтверждать операцию вводом ПИН-кода.

Напомним, в прошлом году международная платежная система Mastercard в сотрудничестве с российскими банками начала тестировать возможность выдачи наличности на кассах магазинов через POS-терминалы. Такая услуга распространена в некоторых странах, например, в США.

ИСТОЧНИК KP.RU