Коммерческие запасы нефти США за неделю снизились на 2,1%

СЕГОДНЯ 18:30 2019-03-20T18:30:34+03:00

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Исключая стратегический резерв нефтепродуктов коммерческие запасы нефти в Соединённых Штатах с 8 по 15 марта снизились на 9,6 миллиона баррелей, что составляет падение на 2,1%. Об этом говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Министерства энергетики страны.

На данный момент коммерческий запас нефти США - 439,5 миллиона баррелей.

Что касается товарных запасов бензина, то они снизились на 4587 тыс. баррелей и достили 241,503 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов сократились на 4127 тыс. баррелей, составляют 132,242 млн баррелей.

В январе этого года появились новости о том, что данные торгов свидетельствуют о продолжительном падении мировых цен не нефть. Фьючерсы на сырье лондонской марки Brent с поставкой в марте 2019 года потерял 0,45% стоимости и опустились до показателя в 61,36 доллара за баррель. Нефти WTI подешевели на 0,65%, - до 53,34 доллара за баррель. Эксперт также отмечал, что ситуация в Венесуэле может повлиять на то, что рухнут мировые цены на нефть.

ИСТОЧНИК KP.RU