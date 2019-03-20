2019-03-20T20:21:14+03:00
Звезды

В Литве потребовали запретить Григорию Лепсу въезд в страну

19 марта артист выступил с концертом в Вильнюсе
Екатерина БОЛГОВА
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Григорий ЛепсГригорий ЛепсФото: Руслан РОЩУПКИН
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Члены литовской партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Аудронюс Ажубалис, Лауринас Касчюнас и кандидат в президенты страны Ингрида Шимоните предложили запретить въезд в страну российскому исполнителю Григорию Лепсу (Лепсверидзе).

Они обратились с таким предложением к главам МИД и МВД.

"Лепса в международных СМИ называют одним из любимых исполнителей русской мафии ", — заявил депутат Ажубалис.

Он считает, что оценить исполнителей стоит сквозь "призму национальной безопасности", передает Sputnik Литва.

Отметим, что 19 марта Григорий Лепс выступил с концертом в Вильнюсе. В своем Instagram исполнитель поблагодарил всех зрителей, пришедших на концерт.

gvlepsgvleps
Вильнюс, sold out Спасибо за ваши улыбки и счастливые глаза ! До встречи ...
11833 отметок «Нравится»122 комментариевInstagram

Григорий Лепс - заслуженный артист РФ и лауреат многих премий, включая World Music Awards, "Песню года" и "Золотой граммофон".

ИСТОЧНИК KP.RU

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