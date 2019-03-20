В Литве потребовали запретить Григорию Лепсу въезд в страну
Члены литовской партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Аудронюс Ажубалис, Лауринас Касчюнас и кандидат в президенты страны Ингрида Шимоните предложили запретить въезд в страну российскому исполнителю Григорию Лепсу (Лепсверидзе).
Они обратились с таким предложением к главам МИД и МВД.
"Лепса в международных СМИ называют одним из любимых исполнителей русской мафии ", — заявил депутат Ажубалис.
Он считает, что оценить исполнителей стоит сквозь "призму национальной безопасности", передает Sputnik Литва.
Отметим, что 19 марта Григорий Лепс выступил с концертом в Вильнюсе. В своем Instagram исполнитель поблагодарил всех зрителей, пришедших на концерт.
Григорий Лепс - заслуженный артист РФ и лауреат многих премий, включая World Music Awards, "Песню года" и "Золотой граммофон".
ИСТОЧНИК KP.RU