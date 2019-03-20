Адвокат попросил суд освободить Варвару Караулову по УДО
Адвокат экс-студентки МГУ Варвары Карауловой попросил освободить ее по условно-досрочному освобождению. Она была осуждена на 4,5 года за попытку примкнуть к террористической организации.
"Мы обратились в Вологодский городской суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении Карауловой от отбывания наказания", - рассказал адвокат Сергей Бадамшин РИА Новости.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре 2015 года арестовали Варвару Караулову, которая позже сменила имя на Александру Иванову. Учась на втором курсе МГУ, девушка втайне от родителей улетела в Стамбул, откуда, предположительно, хотела попасть в Сирию, чтобы примкнуть в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она была осуждена на 4,5 года колонии, в марте Верховный суд подтвердил этот срок.
Караулова отбывает срок в исправительной колонии в Вологодской области.
Суд приговорил Варвару Караулову к 4,5 годам заключения.Суд призал ее виновной в попытке примкнуть к запрещенной в России террористической группировке ИГИЛ и приговорил к Варвару Караулову к 4,5 года тюремного заключения общего режима.Алиса ТИТКО
ИСТОЧНИК KP.RU