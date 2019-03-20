2019-03-20T21:08:31+03:00
Общество

Адвокат попросил суд освободить Варвару Караулову по УДО

Бывшая студентка МГУ осуждена за попытку примкнуть к террористам
Екатерина БОЛГОВА
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Александра Иванова (Варвара Караулова) в Московском окружном военном суде. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАССАлександра Иванова (Варвара Караулова) в Московском окружном военном суде. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Адвокат экс-студентки МГУ Варвары Карауловой попросил освободить ее по условно-досрочному освобождению. Она была осуждена на 4,5 года за попытку примкнуть к террористической организации.

"Мы обратились в Вологодский городской суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении Карауловой от отбывания наказания", - рассказал адвокат Сергей Бадамшин РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре 2015 года арестовали Варвару Караулову, которая позже сменила имя на Александру Иванову. Учась на втором курсе МГУ, девушка втайне от родителей улетела в Стамбул, откуда, предположительно, хотела попасть в Сирию, чтобы примкнуть в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она была осуждена на 4,5 года колонии, в марте Верховный суд подтвердил этот срок.

Караулова отбывает срок в исправительной колонии в Вологодской области.

Суд приговорил Варвару Караулову к 4,5 годам заключения.Суд призал ее виновной в попытке примкнуть к запрещенной в России террористической группировке ИГИЛ и приговорил к Варвару Караулову к 4,5 года тюремного заключения общего режима.Алиса ТИТКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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