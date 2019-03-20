Трамп: США планируют сохранить пошлины против Китая на длительный период

СЕГОДНЯ 21:53 2019-03-20T21:53:29+03:00

По словам президента США, американская торговая делегация в ближайшее время отправится в Пекин

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США планируют сохранить введенные ранее против Китая таможенные пошлины на длительный период, заявил американский президент Дональд Трамп

"Сейчас мы не говорим об их снятии, мы говорим об их сохранении на продолжительный период времени, потому что мы должны убедиться, что заключим сделку с Китаем, и что Китай будет соблюдать эту сделку", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на лужайке Белого дома перед поездкой в штат Огайо.

Он отметил, что ранее у Китая «было много проблем с определенными сделками».

Трамп добавил, что американская экономика "в данный момент получает миллиарды и миллиарды долларов благодаря тарифам", действующим сейчас.

"США в действительности восстановили Китай в прямом смысле этого слова", - подчеркнул Трамп.

По его словам, американская торговая делегация в ближайшее время отправится в Пекин.

Напомним, в декабре прошлого года Трамп заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на продукцию из Китая на сумму 200 млрд долларов, как обещал ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU