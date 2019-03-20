2019-03-20T23:55:03+03:00
Политика

Посол США в Киеве передала генпрокурору Украины список «неприкасаемых»

Об этом рассказал журналистам сам генпрокурор Юрий Луценко
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генеральный прокурор Украины Юрий ЛуценкоГенеральный прокурор Украины Юрий ЛуценкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что посол Соединенных Штатов в Незалежной Мари Йованович еще при самой первой встрече с ним вручила ему список людей, которых не должна преследовать украинская прокуратура. По его словам, он сразу заявил американскому послу, что не станет следовать указаниям Вашингтона.

«Мой ответ таков: это недопустимо. Никто в этой стране — ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол — не заставит меня отказаться от уголовного преследования за совершение преступления», - подчеркнул Луценко в интервью изданию The Hill.

При этом он попенял Штатам, что те так и не выделили украинской генпрокуратуре обещанные четыре миллиона долларов: дескать, они не были перечислены на счет возглавляемого им ведомства. Луценко назвал это «довольно странной ситуацией».

Между тем, в американском госдепартаменте отрицают существование подобного списка «неприкасаемых» украинцев.

«В настоящее время Соединённые Штаты не оказывают никакой помощи Генеральной прокуратуре, но ранее пытались поддержать фундаментальную реформу сектора правосудия, в том числе в прокуратуре, после «революции достоинства» 2014 года», - приводит слова представителя госдепа телеканал RT.

Дипломат объяснил и то, почему генпрокуратура Украины не получила денег: «Когда политическая воля к подлинным реформам со стороны генеральных прокуроров оказалась недостаточной, мы взяли на себя нашу фидуциарную ответственность перед американским налогоплательщиком и перенаправили помощь на более продуктивные проекты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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