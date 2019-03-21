2019-03-21T07:20:07+03:00
Политика

Владелец "Морского старта" отменил заказ на поставку украинских ракет

Ожидается, что в скором времени S7 Space вовсе разорвет контракт с предприятием "Южмаш"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ракеты "Зенит" изготавливаются на украинском "Южмаше". Фото: Веленгурин Владимир Фотохроника ТАССРакеты "Зенит" изготавливаются на украинском "Южмаше". Фото: Веленгурин Владимир Фотохроника ТАСС
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Российская частная компания S7 Space группы S7 отменила заказ на производство и последующую поставку 12 украинских ракет-носителей "Зенит". Соответствующий контракт был заключен между владельцем плавучего космодрома "Морской старт" и предприятием "Южмаш" еще два года назад. Теперь же его планируется приостановить, а после вовсе разорвать.

Данную информацию уже подтвердили источники в российской ракетно-космической отрасли и компании S7 Space. Ожидается, что производство будет окончательно "заморожено" уже в апреле. При этом российская компания уже успела отдать украинскому объединению часть суммы за выполнение заказа. Согласно данным РИА Новости, речь идет о порядка 30 миллионах долларов.

Напомним, что контракт на поставку 12 ракет был заключен между "Южмашем" еще американским представительством S7 Space еще 28 апреля 2017 года. Носители "Зенит" планировалось использовать в программах "Морской старт" (пуски с плавучего космодрома) и "Наземный старт" - пуски с Байконура. Первые две ракеты должны были быть готовы в 2018-2019 годах. Сайт kp.ru писал о том, что изначально российская сторона не планировала от них отказываться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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