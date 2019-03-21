Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебро в парном катании на чемпионате мира 2019 в Японии

СЕГОДНЯ 08:15 2019-03-21T08:33:34+03:00

Бронза у еще одного российского дуэта Забияко-Энберт, а победили же китайцы

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На чемпионате мира по фигурному катанию 2019 в японской Сайтаме были разыграны в четверг, 21 марта, первые награды. У пар золото досталось китайцам. Суй Вэньцзин и Хань Цун - это чемпионы мира. А вот наши Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые лидировали после короткой программы - вторые.

Китайский дуэт Суй Венцьзин и Хань Цун набрали за два своих проката 234,84 балла. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов - вторые, получив 228,74 балла. Это было мировым рекордом до выхода на лед китайских спортсменов.

Бронзовые медали - у еще одного российского дуэта Наталья Забияко и Александр Энберт, которые получили от судей 217,98 балла.

Таким образом, на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 были разыграны первые медали турнира. У нас - серебро и бронза, у Китая - золото. Следующие награды будут разыграны завтра, 22 марта, у женщин в одиночном катании.

ИСТОЧНИК KP.RU