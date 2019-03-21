Мадуро обвинил Трампа в краже бюджетных средств Венесуэлы

СЕГОДНЯ 08:58 2019-03-21T08:58:54+03:00

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил американского лидера Дональда Трампа в краже 5 миллиардов долларов бюджетных средств, которые должны были пойти на производство лекарств и их последующую доставку по аптекам. Соответствующее заявление было сделано в ходе мероприятия, посвященного перезапуску программы развития фармацевтической промышленности республики.

"Дональд Трамп, ты ответственен за одну из самых преступных мер против нашего народа, и все для того, чтобы иметь возможность сказать, что вы готовы предоставить гуманитарную помощь. Лицемеры, циники, фарисеи. Это была не гуманитарная помощь, а всего лишь испорченная, канцерогенная еда", - сказал Мадуро, выступление которого транслировалось на его странице в Twitter.

Президент подчеркнул, что Каракас продолжит бороться с подобными нападками, а фармацевты гарантируют производство достаточного количества лекарств для венесуэльцев. Также, по словам политика, свою помощь в данной сфере уже предложили ряд стран, в частности, Россия, Иран, Китай, Турция и Белоруссия. Первые поставки от Москвы запланированы уже на грядущую неделю.

Напомним, что еще в конце января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства, а США, Канада и еще ряд стран поддержали его в этом. В феврале сторонники политика попыталась доставить в республику гуманитарную помощь, однако Мадуро отказался ее принимать и заблокировал границы.

Сайт kp.ru писал о том, что после США даже ввели санкции в отношении нескольких венесуэльских чиновников, которые мешали поставкам грузов.

Гуаидо обвинил власти Венесуэле в создании препятствий для доставки гумпомощи.В своем видео глава оппозиции демонстрирует мост на границе Венесуэлы и Колумбии, заблокированный при помощи автоцистерны и большого контейнера

ИСТОЧНИК KP.RU