США направили в Колумбию новую партию гуманитарной помощи для Венесуэлы

СЕГОДНЯ 19:40 2019-03-07T19:40:17+03:00

Как сообщило агентство USAID, военно-транспортный самолет С-130 доставил из Флориды в Кукуту груз медикаментов, продуктов питания и другой помощи

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Соединенные Штаты направили в Колумбию еще одну партию гуманитарной помощи для Венесуэлы. Как сообщило американское Агентство по международному развитию (USAID), военно-транспортный самолет С-130 привез из Флориды в Кукуту продукты питания, медикаменты и другую гуманитарную помощь.

Отмечается, что по вопросам доставки помощи власти США будут консультироваться с Колумбией. С 2017 финансового года США направили помощь Венесуэле на 195 миллионов долларов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января лидер оппозиции в Венесуэле Хуан Гуаидо объявил себя президентом страны. США и другие страны признали его главой государства. 23 февраля оппозиция попыталась доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь, которую президент страны Николас Мадуро отказался принимать. В связи с этим на границе Венесуэлы и Колумбии произошли столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU