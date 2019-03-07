США направили в Колумбию новую партию гуманитарной помощи для Венесуэлы
Соединенные Штаты направили в Колумбию еще одну партию гуманитарной помощи для Венесуэлы. Как сообщило американское Агентство по международному развитию (USAID), военно-транспортный самолет С-130 привез из Флориды в Кукуту продукты питания, медикаменты и другую гуманитарную помощь.
Отмечается, что по вопросам доставки помощи власти США будут консультироваться с Колумбией. С 2017 финансового года США направили помощь Венесуэле на 195 миллионов долларов.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января лидер оппозиции в Венесуэле Хуан Гуаидо объявил себя президентом страны. США и другие страны признали его главой государства. 23 февраля оппозиция попыталась доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь, которую президент страны Николас Мадуро отказался принимать. В связи с этим на границе Венесуэлы и Колумбии произошли столкновения.
ИСТОЧНИК KP.RU