Гуайдо подписал первый "президентский" указ о ввозе гуманитарной помощи в Венесуэлу

СЕГОДНЯ 06:54 2019-02-22T06:54:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Лидер оппозиции Венесуэлы, самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо 22 февраля подписал указ о разрешении на ввоз гуманитарной помощи в Боливарианскую Республику. Документ оформлен от лица президента и главнокомандующего страны.

"Как главнокомандующий Боливарианскими вооруженными силами, я вновь подтверждаю разрешение на въезд гуманитарной помощи в Венесуэлу и приказываю отдельным подразделениям ВС действовать согласно этому разрешению", - говорится в указе, опубликованном Гуайдо в своем Twitter.

Он также "распорядился" открыть границу с Бразилией", и подчеркнул свою готовность поддерживать дипломатические отношения с властями островов Аруба, Кюрасао и Бонайре, а также с Нидерландами.

Ранее сайт kp.ru писал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о закрытии границы с Бразилией с 21 февраля, а также о возможном закрытии границы с Колумбией. Решение принято после ряда сообщений соседних стран о направлении гуманитарной помощи в Венесуэлу.

ИСТОЧНИК KP.RU