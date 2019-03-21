2019-03-21T10:13:06+03:00
Политика

Госдеп назвал "выдумкой" слова генпрокурора Украины о списке "неприкасаемых"

В посольстве США на Украине информацию о попытке вмешательства в дела правосудия также опровергли
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Генеральный прокурор Украины Юрий ЛуценкоГенеральный прокурор Украины Юрий ЛуценкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Государственный департамент США назвал "откровенным вымыслом" слова генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что американцы якобы пытались вмешаться в сферу правосудия незалежной.

Сайт kp.ru писал о том, что речь идет о списке так называемых "неприкасаемых" - людей. которых нельзя преследовать даже, если они совершили преступления. Луценко заявил, что соответствующий документ посол США на Украине Мари Йованович передала ему еще при первой встрече, но получила отказ. По мнению генпрокурора, именно этот инцидент стал причиной отмены миллионных выплат его ведомству, которые были обещаны изначально.

Сами американцы уже подтвердили, что действительно больше не оказывают никакой помощи данным украинским органам, хотя ранее и пытались способствовать проведению реформ. Однако, по заверениям Госдепа, причиной стало отсутствие "политической воли" Генпрокуратуры к изменениям, а не вымышленный инцидент со списком, передает канал Hill.tv.

В посольстве США на Украина все обвинения Луценко уже также опровергли и назвали их попыткой ослабить репутацию Йованович.

"Такие атаки углубляют нашу решимость помочь Украине в достижении победы в борьбе с коррупцией", - цитирует заявление канал ТСН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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