2019-03-21T13:35:34+03:00
Политика

В Евразийском Союзе отменят роуминг

Об этом в интервью «КП» рассказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран СаркисянПредседатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран СаркисянФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Как сообщил в эксклюзивном интервью «КП» председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (главного координационного органа Евразийского экономического союза) Тигран Саркисян, на территории ЕАЭС ведётся работа по отмене телефонного роуминга. Так что в ближайшем будущем любой москвич в Бишкеке сможет пользоваться мобильной связью по домашним тарифам, и наоборот:

— Стоимость роуминга в ЕАЭС, в том числе благодаря нашим активным действиям, [уже] в разы сократилась. Хочу отметить, что тут влияет и масштаб территории. Давайте не забывать, что в РФ внутристрановой роуминг был отменен только в прошлом году. Мы ведём работу с конкретными компаниями, представленными на всем пространстве ЕАЭС, чтобы этот подход распространился на всё пространство Союза, — сказал нам Саркисян.

На вопрос «КП» о возможных сроках — собеседник отметил, что пока о конкретной дате отмены роуминга говорить рано: «Мы должны завершить консультации с бизнесом, с операторами сотовой связи. Но интеграционные процессы, безусловно, отмена роуминга подстегнёт», — полагает Саркисян.

Напомним, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — наднациональное объединение ряда стран бывшего СССР, куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Его главная задача — углубление экономической интеграции на евразийском пространстве, снятие взаимных таможенных и административных барьеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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