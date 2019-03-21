2019-03-21T13:35:57+03:00
Общество

За минувший год ущерб от коррупции военнослужащих в РФ вырос до 7 млрд рублей

По словам главного военного прокурора Валерия Петрова, число преступлений этой категории не снижается
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Главный военный прокурор Валерий Петров о коррупции военнослужащих в РФГлавный военный прокурор Валерий Петров о коррупции военнослужащих в РФФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Главный военный прокурор России Валерий Петров сообщил, что в 2018 году ущерб от выявляемых фактов коррупции в министерствах и ведомствах с военной службой увеличился в четыре раза и составил 7 млрд рублей.

В связи с чем, по его словам, "необходимо в рамках национального плана противодействия коррупции активизировать мероприятия по пресечению таких проявлений", передает ТАСС.

Петров отметил, что коррупция является основной проблемой в состоянии законности. Только за минувший год к дисциплинарной ответственности были привлечены более 2,8 тысяч должностных лиц, в связи с утратой доверия уволены 28 служащих.

При этом главный военный прокурор отметил, что есть и положительная динамика. В частности, увеличился объем возмещенного на досудебных стадиях ущерба, а также сократилось число дел, которые были расследованы с нарушением срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков назвал основные критерии отбора врио губернаторов регионов
Защита Арашукова обжаловала его отстранение от должности сенатора
Губернатор Мурманской области попросила президента о досрочной отставке
Мандат Алферова передадут депутату Законодательного собрания Красноярского края
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку
Завершился Чемпионат России по гонкам на собачьих упряжках
В Китае ученые клонировали гениальную собаку-детектива
Эксперт: запрет продажи крепкого алкоголя с 21 года положительно повлияют на экономику
Госдума в первом чтении приняла закон об ипотечных каникулах
Дан ответ на обвинения, что «Белоруссия подрывает таможенное пространство ЕАЭС»
В Евразийском Союзе отменят роуминг
Каждый третий россиянин столкнулся с нарушением потребительских прав в 2018 году
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении первого замглавы подмосковного Чехова
Глава МИД России впервые в истории дипломатических отношений посетит Сан-Марино
Новый президент Казахстана в ближайшее время посетит Россию
США пригрозили Турции отменой поставок истребителей F-35
За географией передвижения всех авто по стране будут следить
Мощный взрыв прогремел на территории химического парка в Китае
ФБР присоединилось к уголовному делу по сертификации Boeing 737 MAX
Синоптики прогнозируют, что лето 2019 года будет теплее обычного
НАТО готовится к размещению большого числа ядерных ракет РФ в Европе
В Совфеде прокомментировали слова Мэй об ответственности парламента за перенос брексита
На Бали мощная волна сбила туристку с утеса
Власти Украины внесли Володина в санкционный список
Сопровождение бомбардировщика США российскими Су-27 попало на видео
Из банковской ячейки в центре Москвы пропали почти 28 млн рублей