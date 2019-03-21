За минувший год ущерб от коррупции военнослужащих в РФ вырос до 7 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:35 2019-03-21T13:35:57+03:00

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Главный военный прокурор России Валерий Петров сообщил, что в 2018 году ущерб от выявляемых фактов коррупции в министерствах и ведомствах с военной службой увеличился в четыре раза и составил 7 млрд рублей.

В связи с чем, по его словам, "необходимо в рамках национального плана противодействия коррупции активизировать мероприятия по пресечению таких проявлений", передает ТАСС.

Петров отметил, что коррупция является основной проблемой в состоянии законности. Только за минувший год к дисциплинарной ответственности были привлечены более 2,8 тысяч должностных лиц, в связи с утратой доверия уволены 28 служащих.

При этом главный военный прокурор отметил, что есть и положительная динамика. В частности, увеличился объем возмещенного на досудебных стадиях ущерба, а также сократилось число дел, которые были расследованы с нарушением срока.

ИСТОЧНИК KP.RU