Эксперт: запрет продажи крепкого алкоголя с 21 года положительно повлияют на экономику

СЕГОДНЯ 13:44 2019-03-21T13:44:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 21 марта, Министерство здравоохранения России завершило разработку законопроект, который увеличивает минимальный возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года. Радио «Комсомольская правда» попросило руководителя проекта «Трезвая Россия», члена Общественной палаты Султана Хамзаева прокомментировать данную инициативу ведомства.

Эксперт положительно оценил законопроект, однако отметил, что выступает за ограничение не только высокоградусного алкоголя, но и за запрет продажи «полностью всего алкоголя» до 21 года, «как это сделано во всем цивилизованном мире сегодня». По его словам, такие меры окажут положительное влияние на вопросы, связанные с национальной безопасностью, демографией и экономическим климатом, «особенно когда мы говорим про трудовую часть общества».

«Это важно, я считаю, что это архиважно. И здесь самое главное, чтобы с точки зрения инициативы это не было полумерой», - сказал Хамзаев. Он подчеркнул, что «эти 3 дополнительных года трезвости» должны быть выстроены с точки зрения более бережного и более внимательного подхода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698478" frameborder="0"></iframe> Руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев.

Что касается вопроса о покупки алкоголя нелегально, подпольно представитель «Трезвой России» заявил, что это «больше говорит уже не о том, что такой закон есть или нет, а говорит о том, насколько эффективно у нас работает правоохранительная система». Он еще раз подчеркнул необходимость более бережного отношения к данному закону.

ИСТОЧНИК KP.RU